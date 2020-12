17.12.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)'s Ambitionen sind gross und man versucht jede Nische im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Und wichtig ist dabei der politische und insbesondere "Förder-"Rückenwind in einer Zeit, in der noch Kleinserien, Prototypen oder Leuchtturmprojekte das Bild bestimmen. In der weltweiten Förderlandschaft fehlte bisher noch die "für den Herbst" angekündigte kanadische Wasserstoffinitiative. Ballard artikulierte im Vorfeld seine Forderungen und Erwartungen an den "Heimatstandort" Bereits am 03.11.2020 berichtete das nwm ...

