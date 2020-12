The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2020ISIN NameUS52490H1005 LEG IMMOBILIEN ADR/0,25CNE000000073 JINKE PPTY GROUP CO.LTD.ADE000DZ1J022 DZ BANK CLN E.8615DE000DZ1JZL8 DZ BANK CLN E.8565DE000DG6CDW9 DZ BANK CLN E.8909DE000DZ1J9Y6 DZ BANK CLN E.8717DE000A1CR6B6 AAREAL BANK MTN.HPF.S.86DE000DZ1J2E3 DZ BANK CLN E.8661XS0716979595 PETROBRAS GLOBAL FI.11/22USG9400PAA24 VOTORANTIM 10/21 REGSDE000DZ1JZH6 DZ BANK CLN E.8562 RABOXS0982711987 PETROBRAS GBL FIN. 14/21DE000DG6CDN8 DZ BANK CLN E.8901DE000DZ1KBG7 DZ BANK CLN E.8769DE000DZ1KBP8 DZ BANK CLN E.8776DE000DZ1KBN3 DZ BANK CLN E.8775US88579YAU55 3M CO. 2021DE000DZ1JV41 DZ BANK CLN E.8447DE000DG6CEG0 DZ BANK CLN E.8929DE000DG6CD45 DZ BANK CLN E.8917DE000DZ1KBF9 DZ BANK CLN E.8768DE000DG6CEH8 DZ BANK CLN E.8930US88579YBA82 3M CO. 2021 MTNDE000NLB2DK6 NORDLB OPF S.1400DE000DZ1JV58 DZ BANK CLN E.8448 DBKUS71647NAP42 PETROBRAS GBL FIN. 16/21US71645WAR25 PETROBRAS GLOBAL FI.11/21DE000DG6CJB0 DZ BANK CLN E.9060BE0002209758 LA LORRAINE B.GRP 13-20US71647NAR08 PETROBRAS GBL FIN. 17/22XS0165483164 HBOS CAP.FDG 03/UND.CH0209886511 KIWIBANK MTN 13-20DE000DG6CH17 DZ BANK CLN E.9050DE000DG6CEY3 DZ BANK CLN E.8945DE000DG6CER7 DZ BANK CLN E.8938DE000DG6CMM1 DZ BANK CLN E.9172DE000DG6CMQ2 DZ BANK CLN E.9175DE000DG6CMZ3 DZ BANK CLN E.9185DE000DG6CFF9 DZ BANK CLN E.8962DE000DG6CFN3 DZ BANK CLN E.8969DE000DG6CFM5 DZ BANK CLN E.8968DE000DG6CN27 DZ BANK CLN E.9222DE000DG6CEU1 DZ BANK CLN E.8941DE000DG6CE36 DZ BANK CLN E.8950DE000DG6CPV5 DZ BANK CLN E.9249DE000DG6CN35 DZ BANK CLN E.9223DE000DG6CFB8 DZ BANK BANKEN CLN E.8958DE000DG6CQN0 DZ BANK CLN E.9276DE000DG6CGZ5 DZ BANK CLN E.9014DE000DZ9VCP6 DZ BANK CLN E.8308DE000DG6CG91 DZ BANK CLN E.9024DE000DG6CG67 DZ BANK CLN E.9021DE000DZ1KF48 DZ BANK CLN E.8827DE000DG6CF43 DZ BANK BANKEN CLN E.8985DE000DZ1KF55 DZ BANK CLN E.8828DE000DG6CFT0 DZ BANK CLN E.8974DE000DZ1KH38 DZ BANK CLN E.8894DE000DZ1KF71 DZ BANK CLN E.8830DE000DK0B9A7 DEKABANK DGZ IHS.S.7342DE000DZ1JY71 DZ BANK CLN E.8552DE000DZ1JY89 DZ BANK CLN E.8553DE000NLB8H98 NORDLB 3 PH.BD.45/15DE000DZ1JZF0 DZ BANK CLN E.8560DE000DZ1JZE3 DZ BANK CLN E.8559DE000DG6CG83 DZ BANK CLN E.9023DE000HLB3C17 LB.HESS.THR.CARRARA06O/16DE000DZ1JYR8 DZ BANK CLN E.8536 BSKTDE000LB06EY9 LBBW STUFENZINS 16/20DE000HSH4RK7 HCOB IS 14/20