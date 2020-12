Der Industriekonzern Worthington Industries Inc. (ISIN: US9818111026, NYSE: WOR) schüttet seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 29. März 2021 (Record date: 15. März 2021). Seit dem Börsengang im Jahr 1968 zahlt Worthington Industries eine Dividende aus und hat sie im Juni 2020 das zehnte Jahr in Folge erhöht. ...

