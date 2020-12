Bern (awp/sda) - Der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Schweiz, Edward McMullen, hat die US-Einstufung zur Schweiz als Währungsmanipulator relativiert. Die bilateralen Beziehungen zwischen den Ländern hätten sich nicht geändert. Dies sagte er in einem Interview vom Freitag mit "Le Temps". An den Beziehungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...