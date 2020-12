DJ WHO bestätigt COVID-19 Immunität des Weihnachtsmannes - Reiseerlaubnis erteilt, Premier Inn überreicht Generalschlüssel - Spendenmöglichkeit für Kinderklinik - Weihnachtsmann fliegt trotz Pandemie rund um den Globus

Frankfurt am Main (pts008/18.12.2020/07:15) - Nachdem die WHO diese Woche offiziell verkündete, dass es dem Weihnachtsmann sowie seiner Frau "sehr gut" gehe und sich beide bester Gesundheit erfreuen, fällt auch dem Management von Premier Inn ein Stein vom Herzen. Trotz der weltweiten Pandemie wird der Weihnachtsmann im Jahr 2020 rund um den Globus fliegen und Geschenke verteilen. Die verhängten Einreise- und Quarantäneregeln wurden in allen Ländern speziell für ihn gelockert.

Das ist vor allem für die Menschen wichtig, die über Weihnachten (ungewollt) in einem Hotel stranden. Damit auch diese Gäste ihre Geschenke rechtzeitig bekommen, hat Premier Inn erstmals einen Generalschlüssel für jedes seiner Premium-Economy-Hotels in Großbritannien und Deutschland erstellt, der speziell für die Auslieferung der Geschenke durch den Weihnachtsmann am 24. Dezember bestimmt ist.

Geschenkübergabe ohne Kamin "Alle unsere Gäste sind etwas Besonderes, aber vielleicht keiner so sehr wie der Weihnachtsmann, der längst Stammgast in unseren Hotels ist", sagt Inge Van Ooteghem, COO von Premier Inn Deutschland mit einem zwinkernden Auge: "Mit dem Versand eines Spezialschlüssels an den Nordpol machen wir es ihm in diesem Jahr leichter als je zuvor, seine Runden bei uns zu drehen. Auch wenn das bevorstehende Weihnachten wie kein anderes ist wollen wir zeigen, dass sich einige Dinge nie verändern - so wie der stets herzliche Empfang, den unsere Gäste bei Premier Inn erwarten können".

Zahlreiche Anfragen von Gästen, wie der Weihnachtsmann Geschenke in die Hotelzimmer ohne Kamin liefern kann, erreichten die britische Hotelgruppe in diesem Jahr. Selbstverständlich konnte er auch vorher alle Hotels besuchen, war aber stets darauf angewiesen, dass die Hotelmanager ihn hereinließen. Ein Prozess, der eine Weile dauern kann, wenn diese gerade anderen Gästen helfen. Mit dem neuen VIP-Generalschlüssel kann Santa nun seine Runden in Rekordzeit absolvieren.

Spendenmöglichkeit für Kinderklinik Auf http://premierinn.com/santa steht ein herunterladbares 'Santa Stop Here'-Poster zur Verfügung, das vor dem 24. Dezember ausgedruckt werden kann, um es an die Zimmerfenster zu pinnen. Durch Scannen des aufgedruckten QR-Codes können Gäste eine freiwillige Spende an die, auch von Premier Inn unterstützte, Wohltätigkeitsorganisation 'Great Ormond Street Children's Charity' (GOSH) leisten. Mit einer Spende an das auf Kindermedizin spezialisierte Lehrkrankenhaus in London kann jeder Kindern helfen, sich überall zu Hause zu fühlen - wo auch immer sie gerade sein mögen.

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels an der Frankfurter Messe sind aktuell 21 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 68 Standorte mit rund 12.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zu dem traditionsreichen britischen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und rund 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. erneut als Top Arbeitgeber Mittelstand 2021 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 30.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet.

