Auch gegenüber dem Franken ermässigt sich Euro über Nacht und notiert im Frühhandel bei 1,0837 nach 1,0849 Franken am Vorabend.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2250 US-Dollar, nachdem sie am Tag zuvor mit 1,2273 Dollar abermals einen Höchststand seit April 2018 erreicht hatte. Dafür zeigt sich der Dollar wieder etwas stärker. Auch gegenüber dem Franken ermässigt sich Euro über Nacht und notiert im Frühhandel bei 1,0837 nach 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...