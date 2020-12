Der bisherige BLKB-Finanzchef Herbert Kumbartzki wird zu der neuen Einheit wechseln und tritt per 31. Juli 2021 von seinem jetzigen Posten ab.Liestal - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) will bis 2022 eine neue und schweizweit tätige digitale Finanzdienstleisterin aufbauen. Der bisherige BLKB-Finanzchef Herbert Kumbartzki wird zu der neuen Einheit wechseln und tritt per 31. Juli 2021 von seinem jetzigen Posten ab. Neuer BLKB-Finanzchef wird das derzeitige Geschäftsleitungsmitglied der Basler Kantonalbank (BKB) Luca Pertoldi.

Den vollständigen Artikel lesen ...