Aus dem Höhenflug wird ein Sturzflug: Nach dem katastrophalen Start auf den Next-Gen-Konsolen, zieht der Playstation-Konzern die Reißleine und nimmt das Spiel vom Markt. Der Start des am meisten erwarteten Computerspiel des Jahres hat eine beispiellose Kehrtwendung genommen. Sony entfernte das Action-Rollenspiel gestern vollständig aus dem Playstation Store. Besitzer erhielten die Information, dass sie eine Rückerstattung für alle Käufe digitaler Versionen anfordern können. Der Konzern erklärte in einer kurzen Stellungnahme, man sei "bestrebt, ein hohes Maß an ...

