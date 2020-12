Aktien & Co.: Pfizer/Biontech mit Problemen - Deutschland startet Corona-Impfungen noch im Dezember

Anzeige / Werbung Mit dem Corona-Impfstoff der Firma Biontech soll ab dem 27. Dezember in der EU geimpft werden. Dagegen prüft die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA fehlerhafte Auslieferungen des Biontech-Impfstoff in den USA. In Deutschland werde das dafür zuständige Paul-Ehrlich-Institut alle Chargen von Biontech prüfen. Das Serum müsse danach ausgeliefert werden. Anschließend könne in Deutschland mit den ersten Hunderttausenden Dosen geimpft werden. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Zudem werde Gesundheitsminister Jens Spahn die Impfverordnung am Freitag in Kraft setzen. Diese regelt unter anderem die Reihenfolge, in der die Bundesbürger Anspruch auf eine Impfung haben. Ziel sei es, zuerst die besonders Verwundbaren zuerst zu schützen. Daher sollen erst die über 80-jährigen, die in Alten- und Pflegeheimen leben und Personen, die dort arbeiten, geimpft werden. Alle anderen würden unterrichtet, wann sie eine Impfung erhalten könnten. Damit der Zeitplan eingehalten werden kann, werde Biontech auch über die Feiertage weiter arbeiten. In den USA hat Biontech allerdings in zahlreichen Impfpaketen statt der geplanten 5 Dosen sechs oder gar sieben ausgeliefert. Die FDA prüft den Vorgang, hat aber die Auslieferung von mehr als 5 Dosen zugelassen. Pfizer hatte bei der Produktion des Corona-Impfstoffs von Schwierigkeiten berichtet. Pfizer-Aktie im Rückwärtsgang Die Aktie von Pfizer konnte zuletzt nicht mehr von der Impfeuphorie der vergangenen Wochen profitieren und steuert auf ein wichtige Unterstützung zu. Zusammen mit der 200-Tagelinie (rot) bildet die Unterstützungslinie bei rund 36,50 Euro einen guten Haltepunkt. Allerdings fällt der MACD (Momentum) ab und bestätigt die Abwärtsdynamik. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )