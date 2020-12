Kobe, Japan (ots/PRNewswire) - Gemeinsame Forschungen zwischen E-Tech Co., Ltd. und der Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine haben die Fähigkeit des ozonisierten Alkoholdesinfektionsmittels ALTANT zur Inaktivierung von COVID-19 nachgewiesen. Die gemeinsame Forschung von E-Tech mit der Hokkaido University hat auch die Fähigkeit von ALTANT zur Inaktivierung des Schweinepestvirus nachgewiesen.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202012118501-O1-m7kaxm06Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106403/202012118501/_prw_PI2fl_8052l9q8.jpg- HintergrundBestehende Desinfektionsmittel haben eine starke sterilisierende Wirkung, sind aber schädlich für die menschliche Gesundheit. Die stark sterilisierende Eigenschaft von Ozon ist bekannt, jedoch kann ALTANT kann durch eine spezielle Technologie in Alkohol gelöstes Ozon verwenden, um sowohl ein starkes Sterilisationsmittel zu sein als auch die Haut zu schonen. Das bedeutet, dass ALTANT sicher verwendet werden kann, um Bereiche oder Orte, die einer Sterilisation bedürfen, kraftvoll zu desinfizieren. Dies ist das erste Desinfektionsmittel der Welt, das Ozon in Alkohol auflöst und drei Jahre lang stabil und wirksam bleibt.- LeistungGemeinsame Untersuchungen mit dem National Institute of Infectious Diseases haben bereits gezeigt, wie gut ALTANT Adenoviren inaktiviert. Die Ergebnisse dieser Tests wurden im Japanese Journal of Infectious Diseases (JJID) veröffentlicht.- Prüfung am Kitasato Research Center for Environmental ScienceALTANT kann den Heubazillus "B. subtilis", der als Sterilisationsindex verwendet wird, in weniger als 5 Minuten schnell abtöten. Es kann auch Noroviren in weniger als 15 Sekunden inaktivieren.- PatenteALTANT wurde in Japan, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Ländern patentiert.Für weitere Informationen besuchen Sie:E-Tech Co., Ltd.: http://www.e-teck.co.jp/Inabata Europe GmbH: https://www.inabata.co.jp/english/*Inabata & Co. ist Vertriebspartner von ALTANT.Pressekontakt:Anfragen aus EMEAStephan WildInabata Europe GmbHTel: +49-211-95776-100E-Mail: inquiries_emea@inabata.comAdresse: Am Seestern 440547 DüsseldorfDeutschlandAnfragen aus JapanYoshida EiichiE-Tech Co., Ltd.Tel: +81-78-335-5425E-Mail: e.teck-0771@e-teck.co.jpOriginal-Content von: E-Tech Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151434/4794473