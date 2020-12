Rückblick: Der DAX steigt seit dem Verlaufstief vom 11. Dezember bei 13'009 Punkten am 50er-EMA im Tageschart stetig an. Unter der Ausbildung von zwei Gaps bei 13'374 und 13'596 Punkten konnte der DAX am Vortag bis 13'725 Punkte hochziehen ...

