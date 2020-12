HONG KONG (ots) - ANNKE (https://www.annke.com/?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=xmasdeals20201217), für Sicherheit geschaffen, hat sich heute den alljährlichen Weihnachtsfeiern angeschlossen und bietet 20% Rabatt auf seine smarten Sicherheitskameras und Sicherheitssysteme der Spitzenklasse.Kunden können die smarten Sicherheitslösungen mit dem 20% Rabatt-Coupon - ANNKEXMAS20 - unter folgendem Link erwerben:https://www.annke.com/pages/christmas-sales-2020"Wir wünschen jeder ANNKE-Familie ein frohes Weihnachtsfest", sagt Jet Li, CEO von ANNKE, "Unsere Kunden verdienen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Deshalb bieten wir unseren Kunden weltweit riesige Rabatte, damit sie die smarten Sicherheitslösungen von ANNKE für Rundumschutz kaufen & ein friedliches Weihnachtsfest genießen können!"Kunden können ANNKE PoE-, Wireless- und CCTV-Sicherheitslösungen für den Außen- und Innenschutz mit 20% Rabatt erwerben.ANNKE Weihnachtsrabatt 2020 Sneak PeekC500 (https://www.annke.com/products/c500?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=xmasdeals20201217) ($59.99 $47.99) - die 5MP Super HD PoE IP Sicherheitskamera liefert echte 5MP Bilder mit 2560 X 1920 Pixel.C800 (https://www.annke.com/products/c800?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=xmasdeals20201217) ($99.99 $79.99) - die insgesamt beste 4K Ultra HD PoE IP-Kamera liefert die klarsten 8MP-Bilder mit 3840 X 2160 Pixeln bei Tag und Nacht (0,01 Lux).BR200 (https://www.annke.com/products/br200?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=xmasdeals20201217) ($99.99 $79.99) - die fortschrittlichste Sicherheitskamera der Welt schreckt Eindringlinge mit Licht und Ton ab.NC400 (https://www.annke.com/products/nc400?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=xmasdeals20201217) ($129.99 $103.99) - die weltweit erste ACE Vollfarb-Nachtsicht-IP-Kamera macht dank der High-End-Farb-Nachtsicht-Technologie die Nacht zum Tag.CZ400 (https://www.annke.com/products/cz400?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=xmasdeals20201217) ($259.99 $207.99) - die weltweit intelligenteste PTZ-PoE-IP-Kamera sieht durch die Dunkelheit mit der Low-Light-Sichtbarkeitstechnologie sogar bei 0,001 Lux. Bietet die allumfassendsten und genauesten Bewegungserkennungswarnungen mit menschlicher KI und den 7 besten fortschrittlichen Algorithmen.Hier können Sie alle ANNKE Weihnachtsangebote (https://www.annke.com/pages/christmas-sales-2020?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=xmasdeals20201217) entdecken.Über ANNKEANNKE wurde für die Sicherheit geschaffen und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten und intelligenten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftsbesitzer weltweit anzubieten. ANNKEs tiefgreifende Expertise in Produktdesign, Smart-Home-Konnektivität und hochmodernen Funktionen ermöglicht es dem Unternehmen, eine nahtloseste Sicherheitslösung für Benutzer zu liefern. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien zu entwickeln, um Kunden die einfachsten und unkompliziertesten Sicherheitsprodukte zu bieten.Für weitere Informationen über ANNKE und unsere Produkte besuchen Sie bittehttps://www.annke.com.MedienkontaktAlice Wai/PR-ManagerinE-Mail: pr@annke.comTelefonnummer: +1 833 717 0187Original-Content von: ANNKE Innovation Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151433/4794510