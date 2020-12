Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, sagte in seiner Eröffnungsrede auf der Pressekonferenz nach der geldpolitischen Sitzung am Freitag, dass die Bank die geldpolitischen Ziele nicht überprüfen werde. Weitere Kommentare Die Steuerung der Zinsstrukturkurve funktioniert einwandfrei. Wir werden verschiedene Schritte wie das Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...