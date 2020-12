Einem Zeitungsbericht zufolge will Apple die Produktion von iPhones 2021 um fast 30 Prozent hochschrauben. Apple ist am Markt so erfolgreich, dass sich weltweit die Regulierungsbehörden Gedanken machen, wie sie diese Marktmacht einschränken und wieder mehr Wettbewerb zulassen können. So kontrolliert Apple das gesamte Ökosystem vom Gerät zu App Store und Apps. Es können iPhone-Nutzer die Apps nur über den unternehmenseigenen Appstore herunterladen. Dort entscheidet Apple allein, wer was zu welchen Konditionen anbieten darf. In vielen Fällen behält der High-Tech-Riese aus Cupertino 30 Prozent vom Verkaufspreis ein. Dies alles zeigt, dass Apple genau weiß, wie es den Markt abschöpft. Es ist nicht gesagt, dass potenzielle Eingriffe der Regulierungsbehörden Apples Einnahmen schmälern. In naher Zukunft wird Apple das machen, was der Konzern am besten kann, nämlich Geld verdienen und Dividenden zahlen..Zum Chart.Trotz der schon erreichten Unternehmensgröße ...

