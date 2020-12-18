BERENBERG SENKT CYAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 15 EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 745 (608) PENCE - 'UNDERPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 32,80 (29,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 1423 (1260) DKK - 'BUY'JPMORGAN SENKT ENAGAS SA AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 17,70 (20,50) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 1050 (960) PENCE - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 70 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 48 (47) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BAYWA AUF 32 (28) EUR - 'HALTEN'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 32,20 (28,60) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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