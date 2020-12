DJ Bank of Japan will Geldpolitik effizienter gestalten

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat angedeutet, dass die Überprüfung der Geldpolitik wahrscheinlich eher zu technischen Änderungen als zu einer grundlegenden Überholung führen wird, da die Notenbank plant, an ihrem aktuellen Rahmen festzuhalten. "Wir werden überprüfen, wie die Steuerung der Zinskurve, die Ankäufe von Wertpapieren und andere verschiedene Maßnahmen besser durchgeführt werden können, basierend auf der Prämisse, dass wir den aktuellen Rahmen der geldpolitischen Lockerung fortsetzen werden", sagte Kuroda bei einer Pressekonferenz.

Kuroda sagte auch, dass die Zentralbank nicht plane, ihre negative Zinspolitik und ihr Ziel von 2 Prozent Inflation zu ändern. Die Notenbank wird die Ergebnisse ihrer Bewertung im März veröffentlichen.

Zuvor hatte die BoJ bei ihrer Sitzung beschlossen, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen um ein halbes Jahr verlängert. Das Programm mit zinslosen Krediten an Banken werde nun bis September 2021 statt nur bis März laufen. An der Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen von 0 Prozent hielt die BoJ fest, ebenso wie am Einlagensatz von minus 0,10 Prozent.

