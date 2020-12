Die Massenimpfungen gegen das Coronavirus könnten die Ölnachfrage im nächsten Jahr ankurbeln und die Preise auf 55 $ - 60 $ pro Barrel treiben, sagte Trafiguras Chefökonom Saad Rahim gegenüber Argus Media, laut oilprice.com. Wichtige Zitate Sie haben bereits an vielen Orten eine starke Erholung gesehen - natürlich in China, aber auch in Europa und ...

