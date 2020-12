DGAP-News: SuperVista AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Expansion

Hybrid-Optiker SuperVista AG mit Rekordumsatz in 2020: Wachstum gegen den Branchentrend



18.12.2020 / 09:30

Hybrid-Optiker SuperVista AG mit Rekordumsatz in 2020: Wachstum gegen den Branchentrend



- Profitables Umsatzwachstum auf 130 Mio. bis 135 Mio. Euro stärker als erwartet

- Digitalisiertes Geschäftsmodell zahlt sich auch für stationäre Partner-Optiker aus

- Wachstum soll in 2021 und darüber noch beschleunigt werden

Berlin, 18.12.2020 - Nach einer erfreulichen Geschäftsentwicklung bis Ende November steht fest: Die SuperVista AG, Hybrid-Optiker mit der Marke "brillen.de" und der Lizenzmarke "STEINER-Vision", hat im Jahr 2020 den Wachstumskurs fortgesetzt und einen Rekordumsatz erzielt. Der Jahresumsatz wird zwischen 130 Mio. und 135 Mio. Euro liegen. Damit wird SuperVista trotz der Corona-bedingten Herausforderungen und gegen den Branchentrend zweistellig wachsen (Umsatz 2019: 118,6 Mio. Euro) und die eigenen Erwartungen übertreffen. Auch das Ergebnis wird erneut positiv sein. Die deutsche Optiker-Branche erwartet im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang. "Digitalisierung und direkter Zugriff auf die komplette Wertschöpfungskette von der Brillen-Produktion über das Online-Marketing bis in die Service-Hubs sind ganz wesentliche Bestandsteile unseres Geschäftsmodells. Durch sie sind wir bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen", sagt CEO Matthias Kamppeter. "Gemeinsam mit unseren Partner-Optikern haben wir die Corona-bedingten Herausforderungen bewältigt, Innovationen eingeführt und umfangreiche Hygiene-Konzepte umgesetzt. Beispielweise laufen Sehtest, Anpassung und Bezahlung komplett kontaktlos ab. Davon werden wir auch in Zukunft profitieren." Brillenverkäufe bereits kurz nach dem Lock-Down im Frühjahr über Vorjahresniveau Das Geschäftsmodell von SuperVista ist mit der Verschmelzung von online und stationär effizient und bietet gerade in Corona-Zeiten Vorteile: Kunden werden online informiert und gewonnen. Sie wählen über die Internetseite der Gruppe - in Deutschland brillen.de - ihren Wunschtermin für eine persönliche Beratung vor Ort beim nächstgelegenen Augenoptik-Fachgeschäft, die als Service-Hubs fungieren. So wurden während des ersten Lock-Downs im Frühjahr Kundentermine gesammelt, der Kundenstrom in der Filiale nach Wiedereröffnung gesteuert und der Mindestabstand gewährleistet. Mit Erfolg: Bereits kurz nach dem Ende des Lock-Downs lagen die Brillenverkäufe wieder über dem Vorjahresniveau. Eine ähnliche Entwicklung erwartet SuperVista auch derzeit. Inzwischen sind weltweit bereits 1.600 Service-Hubs angeschlossen, alleine 600 davon in Deutschland. Neben Deutschland haben insbesondere Polen, Italien und Spanien zur positiven Entwicklung im Jahr 2020 beigetragen. Positiver Ausblick auf 2021 und darüber hinaus Der Ausblick von SuperVista auf das kommende Jahr 2021 und darüber hinaus ist positiv. Das Geschäftsmodell des Hybrid-Optikers hat sich erneut bewährt und so soll der profitable Wachstumskurs im kommenden Jahr und darüber hinaus fortgesetzt werden. Dafür soll die Anzahl der Service-Hubs im In- und Ausland weiter wachsen - allein in Deutschland soll die Anzahl der eigenen Service-Hubs bis Ende 2022 auf 200 steigen. Dafür werden Mitarbeiter - unter anderem mehr als 100 Augenoptikermeister - gesucht. Über die Supervista AG:

Die Supervista AG betreibt in Deutschland und in zahlreichen weiteren Ländern unter dem Namen brillen.de und der Lizenzmarke "STEINER-Vision" das weltweit erste Hybridmodel in der Augenoptik. Kundenakquise und Service finden online statt und bereits über 1.600 Service Hubs ergänzen mit ihren stationären Services das neue Einkaufserlebnis für Kunden. Über 2 Millionen ausgelieferte Brillen an sehr zufriedene Kunden unterstreichen den großen Erfolg der Supervista AG. Kontakt:

presse@supervista.de

SuperVista AG

Mittenwalder Str. 9

12529 Schönefeld (bei Berlin)

18.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

