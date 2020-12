Berlin (ots) - Jörg Münning (60), Vorstandsvorsitzender der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, ist als Vorsitzender der LBS-Bausparkassenkonferenz wiedergewählt worden. Er leitet das Gremium bereits seit dem 1. Januar 2018.Der Vorsitzende der LBS-Bausparkassenkonferenz wird durch zwei Stellvertreter unterstützt: den wiedergewählten Stefan Siebert (59), Vorsitzender des Vorstands der LBS Landesbausparkasse Südwest und den erstmals in diese Position gewählten Erwin Bumberger (57), Vorsitzender des Vorstands der LBS Bayerische Landesbausparkasse.Nach diversen Führungspositionen in Sparkassen, unter anderen mehr als zehn Jahre im Vorstand der Kreissparkasse Steinfurt, kam Jörg Münning 2013 in den Vorstand der Westdeutschen Landesbausparkasse. Seit Oktober 2014 ist er Vorstandsvorsitzender der LBS West.Die 8 Landesbausparkassen sind mit einem Neuvertrags-Marktanteil von rund 35 Prozent Branchenführer in Deutschland. Für ihre 8 Millionen Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen 9,3 Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 293 Milliarden Euro.Die Fotos finden Sie auch im Internet - Rubrik LBS intern - unter folgendem Link: www.lbs.de/fotoservice (http://www.lbs.de/fotoservice)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax: 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35604/4794551