Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland bleibt wegen der ausgesetzten Antragspflicht niedrig. Von Januar bis September 2020 meldeten die deutschen Amtsgerichte 12.491 Unternehmensinsolvenzen. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, waren das 13,1 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum 2019.

Ein Grund dafür ist, dass die Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige Unternehmen vom 1. März bis zum 30. September 2020 ausgesetzt ist. Die Antragspflicht für überschuldete Unternehmen ist zunächst bis Jahresende ausgesetzt. Die wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegelt sich somit bislang nicht in einem Anstieg der gemeldeten Unternehmensinsolvenzen wider.

Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es in den ersten neun Monaten 2020 im Bereich Handel mit 2.020 Fällen. Unternehmen des Baugewerbes stellten 1.987 Insolvenzanträge. Im Gastgewerbe wurden 1.405 Insolvenzanträge gemeldet. Rückläufige Zahlen verzeichnen auch alle übrigen Branchen.

Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragten Unternehmensinsolvenzen von Januar bis September 2020 beliefen sich auf 39,3 Milliarden Euro.

Auch für den November 2020 zeigten die vorläufigen Angaben zu den eröffneten Regelinsolvenzen wie bereits in den Vormonaten eine deutliche Abnahme an Verfahren. Im Vergleich zum November 2019 sank die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren um 35 Prozent, stieg jedoch im Vergleich zum Vormonat um 5 Prozent an.

