Moody's Analytics hat kürzlich zwei weitere Auszeichnungen für seine Banking-Cloud-Lösung erhalten: Best Data Solution for Regulatory Compliance bei den Data Management Insight Awards 2020 und Best Middle-Office Initiative bei den American Financial Technology Awards 2020.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201218005143/de/

Banken unterschiedlicher Größe wünschen sich cloudbasierte Optionen, die ihnen Hilfe bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Änderungen bieten. Die cloudnative Plattform Banking Cloud ermöglicht die Einhaltung von Vorschriften als "Regulatory Compliance as a Service". Moody's Analytics stellt die Software und die Infrastruktur bereit und führt alle Updates in aufsichtsrechtlicher Hinsicht und technischen Upgrades durch. Unsere Lösung zeichnet sich durch eine hohe Servicequalität und niedrigere Gesamtbetriebskosten aus, sodass unsere Kunden ihre Ressourcen optimal verteilen können. Dies hat angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit eine besonders hohe Bedeutung.

Die Banking Cloud wird regelmäßig erweitert und trägt zu einer erhöhten Transparenz und Prüffähigkeit der Prozesse zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und der Datenherkunft bei. Dieser Bereich rückt bei unseren Kunden zunehmend in den Blickpunkt.

"Unsere Kunden mussten im Jahr 2020 auf viele unerwartete Herausforderungen reagieren", sagte Maria Cañamero, Director bei Moody's Analytics. "Es ist uns eine Ehre, dass die Lösungen von Moody's Analytics wie die Banking Cloud ihnen beim Manövrieren durch dieses sich ständig wandelnde Umfeld helfen. Der Gewinn dieser beiden Auszeichnungen ist ein Beleg für die Wertschöpfung, die wir bieten."

Hier finden Sie weitere Informationen über die American Financial Technology Awards, bei denen Moody's Analytics ebenfalls für seine Best AI Technology Initiative ausgezeichnet wurde.

Diese Ehrungen ergänzen die wachsende Liste der Branchenauszeichnungen von inzwischen 70 Awards, die Moody's Analytics 2020 erhalten hat.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Technologieeinsatz helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden, preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder über Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE:MCO), die 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit rund 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und Niederlassungen in mehr als 40 Ländern unterhält.

