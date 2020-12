Sondern um Geld, Risiko und Return on Investment. Das erklärt Angel-Investorin Bettine Schmitz von Auxxo im t3n Podcast. Obwohl ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland weiblich ist, werden hierzulande nur 15,7 Prozent der Startups von Frauen gegründet. Und die meisten Entscheidungen darüber, welche Startups Geld bekommen, werden von Männern getroffen. Meist entscheiden sie sich dabei für andere männliche Gründer. Vor allem großen Investments (von über einer Million Euro) werden deutlich seltener an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...