Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei den Renditen der Staatsanleihen aus Deutschland und den USA konnte in den vergangenen Tagen eine leichte Aufwärtsbewegung beobachtet werden, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Man bewege sich allerdings auch weiterhin innerhalb der Bandbreiten der vergangenen Wochen. So würden die zehnjährigen Bunds derzeit bei -56 BP und die Pendants aus den USA bei 93 BP rentieren. Begleitet worden sei die leichte Aufwärtsbewegung von einer freundlichen Entwicklung der Aktienmärkte. Parallel dazu habe Bitcoin drei Jahre nach dem kurzzeitigen Erreichen der 20.000er Marke diesen Wert erneut überschritten. Die Aktienmärkte hätten zuletzt auch Unterstützung von der FED bekommen, die am 16.12. getagt habe und weiterhin auf einem expansiven Kurs bleibe. ...

