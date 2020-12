Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die meisten Investoren haben ihre Bücher bereits geschlossen und damit sind keine Transaktionen am Primärmarkt zu verzeichnen, so die Analysten der Helaba.Auch am Sekundärmarkt habe sich gestern erneut der über alle Assetklassen vorherrschende Jahresendmodus gezeigt. Gestern hätten sich die Renditen der Covered Bonds über das gesamte Laufzeitsegment nahezu unverändert gezeigt. Der IBOXX Covered Bonds (10-15 Jahre) rentiere aktuell auf einem Niveau von -0,12%. Auch bei den Sub-Sovereigns sei über alle Ratingklassen gestern eine Seitwärtsbewegung der Renditen zu konstatieren gewesen. Die Niveaus lägen etwas über den Mehrmonatstiefs die vor einer Woche markiert worden seien. ...

