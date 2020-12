APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (APA-ots) - Die inhaltliche Förderausrichtung des Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wurde im Vorjahr nach längerem Evaluations- und Reformprozess strategisch neu ausgerichtet. Nach einer Übergangsphase werden von der OeNB geförderte Projekte ab dieser Vergabesitzung den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu wirtschafts- und standortpolitischen Fragestellungen unter besonderer Berücksichtigung kommunizierter Schwerpunkte erweitern bzw. vertiefen.



Deklariertes Ziel des Jubiläumsfonds der OeNB ist es, für thematisch abgegrenzte Grundlagenforschungsvorhaben faire Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen, um zur gezielten Stärkung der Konkurrenzfähigkeit und einer damit einhergehenden allgemeinen Attraktivitätssteigerung der ökonomisch orientierten Forschung(slandschaft) in Österreich beizutragen.



Das Direktorium der OeNB hat - diesen Vorgaben folgend - in der 2. Vergabesitzung 2020 die Finanzierung nachstehender 25 Forschungsprojekte (82 Anträge) mit rd. 4,7 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:



ANGEL, Stefan (Wirtschaftsuniversität Wien): Privatkonkurse in Österreich

BÖHME, Rainer (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck): Privatheit im Kontext der Geldfunktionen von Digitalgeld

CAHEN-FOUROT, Louison (Wirtschaftsuniversität Wien): Übergangsrisiken Management in Geldpolitik und Finanzregulierung und Stabilität des Wachstumsregimes

FINK, Marcel (Institut für Höhere Studien): Dualisierung des Arbeitsmarktes, Präferenzen zu Sozialpolitik und wirtschaftlichen Krisen

GANGL, Katharina (Institut für Höhere Studien): Die optimale Gestaltung von Finanzberatung

GASTEIGER, Emanuel (Technische Universität Wien): Sollten Zentralbanken ihr Inflation Targeting ändern, wenn die Agenten begrenzt rational sind?

GROSCH, Kerstin (Institut für Höhere Studien): Effekte des sozialen Umfelds (Peers) auf das Sparverhalten von Jugendlichen HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien): Ökonometrie systemischen Risikos:

Inferenz, Modellvergleiche und Netzwerkabhängigkeiten KARTAL, Melis (Wirtschaftsuniversität Wien): Ein ökonomisches Modell über Falschnachrichten

LITSCHKA, Michael (Fachhochschule St. Pölten): Governance offener Daten und digitaler Plattformen? Regulierungsfragen bei Internetunternehmen

MATTES, Johannes (Österreichische Akademie der Wissenschaften): Wissen - Ökonomie - Öffentlichkeit: Wissenschaftlich-wirtschaftliche Gesellschaft in Wien (1850-1925)

MIERNICKI, Martin (Universität Wien): Rechtsrahmen für Central Bank Digital Currencies in Österreich

MOSER, Birgit (Universität Klagenfurt): Ausgestaltung, Umsetzung und Effekte des Gender Budgeting im österreichischen Haushaltswesen MÜLLER, Wolfgang (Universität Wien): Innerparteiliche Politik und Wirtschaftspolitik

NELL, Phillip C. (Wirtschaftsuniversität Wien): Globalisierung, Digitalisierung und die Standortwahl von Unternehmenszentralen und Startups

POTHIER, David (Universität Wien): Offenlegungsregeln und Auskunftssysteme im Bankwesen

RUST, Alexander (Wirtschaftsuniversität Wien): Das Multilaterale Instrument und seine Auswirkungen

SCHINKO, Thomas (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse): Verteilungswirkungen klimabedingter Katastrophen - Eine makroökonomische Perspektive

SIASSI, Nawid (Technische Universität Wien): Optimale Gestaltung von Steuertransferrichtlinien für Haushalte mit niedrigem Einkommen STÖLLINGER, Roman (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche): Komparative Kostenvorteile im digitalen Zeitalter - der Handel mit digitalen "Tasks" und IKT Kapital THER, Philipp (Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche): Osteuropa vor der Transformation: Digitalisierung von Daten und Analyse der Kommandowirtschaften TRENKER, Martin (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck): Präventiver Restrukturierungsrahmen durch Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1023 in Österreich

TYRAN, Jean-Robert (Universität Wien): Soziale Mobilität besser verstehen - Ein experimenteller Ansatz

VALIN, Hugo (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse): Bilateraler Handel mit landwirtschaftlichen Produkten: Ein räumlicher ökonometrischer Ansatz

ZIEGLER, Lennart (Universität Wien): Väterkarenz: Finanzielle Anreize oder Flexibilität?



Insgesamt wurden vom Jubiläumsfonds im Jahr 2020 in zwei Vergabesitzungen 51 Projekte mit einer Gesamtsumme von knapp 8 Mio EUR gefördert.



