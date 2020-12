LUXEMBURG (dpa-AFX) - Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist negativ auf das Coronavirus getestet worden. Die Quarantäne, in die sich Bettel nach einem Kontakt mit dem positiv auf Corona getesteten französischen Präsident Emmanuel Macron vorsichtshalber begeben hatte, sei damit aufgehoben, teilte das Staatsministerium am Freitag in Luxemburg mit. Bettel und Macron hatten sich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche beim EU-Gipfel in Brüssel getroffen./rtt/DP/stw