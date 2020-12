Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr die Leitzinsen unverändert gelassen, so die Analysten von Postbank Research.Auch die Anleihekäufe im Volumen von monatlich 120 Milliarden US-Dollar würden ohne Änderung fortgesetzt. Die Währungshüter hätten damit auf eine Anpassung hinsichtlich der Laufzeiten der angekauften Anleihen, die teilweise erwartet worden sei, verzichtet. Dafür hätten sie aber eine neue Forward Guidance für ihre Geldpolitik präsentiert. Danach sollten die Ankäufe nicht mehr nur über die kommenden Monate fortgeführt werden, sondern so lange, bis deutliche Fortschritte bei der Erreichung des Vollbeschäftigungs- und Inflationsziels erkennbar seien. Da die FED laut ihren neu veröffentlichten Projektionen bis 2023 mit einer Inflationsrate unterhalb des Zielwertes von zwei Prozent rechne, signalisiere sie dementsprechend für die kommenden Jahre eine unverändert expansive Geldpolitik. ...

