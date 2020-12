Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein bewegtes Jahr neigt sich dem Ende entgegen, so die Analysten der Helaba.Bedingt durch die hinreichend bekannten Rahmenbedingungen habe der ITRAXX Senior Financials eine Spanne von rund 46 im Tief und ca. 170 im Hoch durchlaufen, um letztendlich in der Nähe des unteren Levels das Jahr ausklingen zu lassen. Investoren seien bereits seit einigen Tagen in diesem Modus, was durch fehlende Primärmarkttransaktionen und schwache Umsätze auf dem Sekundärmarkt deutlich werde. Möglich sei aber auch, dass die Blicke bereits auf das kommende Jahr gerichtet seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...