Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - COVID-19 oder die Grippe? Wenn man Symptome wie Fieber, Husten oder Erkältungserscheinungen hat, ist eine sofortige, präzise Diagnose, die zwischen diesen beiden Pathologien unterscheiden kann, entscheidend, insbesondere in der Wintersaison. Menarini Diagnostics hat einen neuen Test eingeführt, der mit einem einzigen Diagnoseverfahren und einem einzigen Abstrich feststellen kann, ob der Patient ein positives Ergebnis für COVID-19 aufweist oder ob er sich Influenzaviren der Klasse A oder B zugezogen hat.Der Test wird auf der VitaPCR-Plattform durchgeführt, dem patientennahen Instrument, das hauptsächlich für die molekulare Diagnose von COVID-19 genutzt, seit letztem April von Menarini Diagnostics vertrieben und bereits mit über 1.400 verkauften Einheiten in Hunderten von europäischen Einrichtungen verwendet wird. Mit dem Einsatz eines neuen Kits, das spezifische Reagenzien enthält, werden dieselben Geräte in der Lage sein, in nur 20 Minuten und mit großer Präzision nicht nur die virale RNA von SARS-CoV2, sondern auch die der Influenza der Typen A und B zu erkennen. Dank der PCR-Technologie (PCR steht für Polymerasekettenreaktion) erfüllt dieses Instrument die höchsten Standards in Bezug auf Präzision und Zuverlässigkeit. Die Verwendung dieser Tests unterstützt nicht nur die medizinischen Versorgungssysteme, sondern wird es uns auch ermöglichen, bei Grippefällen eine vorbeugende Isolierung des Patienten zu vermeiden und bei COVID-Fällen unverzüglich das von staatlichen Stellen vorgeschriebene Protokoll einzuleiten.Das neue Set verfügt über eine CE-Kennzeichnung, ist bereits erhältlich und wird von Menarini in Italien, Österreich, Belgien, Deutschland, Griechenland, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien und dem Vereinigten Königreich vertrieben."In den kommenden Monaten werden wir eine Zunahme von Menschen mit grippeähnlichen Symptomen sehen, die entweder auf eine SARS-CoV-2-Infektion oder auf Grippe A oder B zurückgeführt werden könnten", erklärte Fabio Piazzalunga, General Manager von Menarini Diagnostics. "Dieser Test ist von grundlegender Bedeutung für die sofortige Diagnose und die zeitnahe Behandlung der Patienten."SO FUNKTIONIERT DER TEST:Nach der Entnahme durch einen Abstrich aus der Nase oder dem Rachen wird die Probe in ein Fläschchen gegeben, das eine Flüssigkeit enthält und geschüttelt wird. Der Inhalt wird dann in ein anderes Fläschchen gegossen, das eine Reagenzflüssigkeit enthält. Anschließend wird das Fläschchen geschlossen und in das VitaPCR-System eingeführt, um die Analyse zu starten. Das Gerät zeigt die Ergebnisse innerhalb von 20 Minuten auf seinem Bildschirm und gibt an, ob die analysierte Probe für COVID-19 oder Influenza A oder B negativ oder positiv ist.A. MENARINI DIAGNOSTIKA. Menarini Diagnostics ist Teil der Menarini Pharmaceutical Group, die 1886 gegründet wurde, mit mehr als 17.000 Mitarbeitern in 140 Ländern auf der ganzen Welt vertreten ist und einen Umsatz von 3,793 Milliarden Euro erwirtschaftet. Menarini Diagnostics setzt sich für Technik mit menschlichem Antlitz ein und beschäftigt sich mit der Entwicklung von hochtechnologischen Diagnosewerkzeugen und -reagenzien, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern und medizinischen Fachkräften die bestmöglichen Lösungen für ihren Diagnosebedarf zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.menarinidiagnostics.com (http://www.menarinidiagnostics.com/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1196544/Menarini_Diagnostics_Logo.jpgOriginal-Content von: Menarini Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60886/4794753