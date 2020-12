Während Wasserstoff (H2) mittlerweile in fast allen großen Wirtschaftsnationen dieser Welt Anerkennung gefunden hat und die Investitionssummen in den Sektor zukünftig deutlich steigen werden, kennen entsprechende Werte wie die Nel (WKN: A0B733)-Aktie kein Halten mehr. Allein in den vergangenen zwölf Monaten ist sie um mehr als 193 % gestiegen (16.12.2020) und hat damit den DAX weit hinter sich gelassen. Allerdings ist mit zunehmendem Kursanstieg auch mit einer schärferen Korrektur zu rechnen. Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...