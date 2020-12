Einen Tag nach dem Bundestag befasste sich die Länderkammer ebenfalls mit der EEG-Novelle 2021. Sie verzichtete auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Die Neuregelungen können damit zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.In seiner Sitzung am Freitag hat sich der Bundesrat abschließend mit der EEG-Novelle 2021 befasst, die am Vortag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von Union und SPD angenommen wurde. Da es sich um ein Einspruchsgesetz handelt, ist die Länderkammer nicht zustimmungspflichtig. Sie kann maximal den Vermittlungsausschuss anrufen, um den Gesetzentwurf nochmals nachzuverhandeln. ...

