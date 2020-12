DJ EANS-DD: Korrektur: Austrian Anadi Bank AG/ Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Dr. Christian Kubitschek (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorsitzender des Vorstands =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Austrian Anadi Bank AG LEI: 529900DADVVDC7X65L89 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000A2JVM8 Beschreibung des Finanzinstruments: Schuldtitel; 6 % nachrangige Anleihe 2020 - 2031 Geschäftsart: Kauf Datum: 17.12.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 101,19 % 500.000 Gesamtvolumen: 500.000 Gesamtpreis: 101,19 % Durchschnittspreis: 101,19 % =------------------------------------------------------------------------------- Erläuterung: Aufgrund einer fehlerhaften Eingabe wurde die ISIN korrigiert. Ursprüngliche Mitteilung: =------------------------------------------------------------------------------- EANS-DD: Austrian Anadi Bank AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Dr. Christian Kubitschek (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorsitzender des Vorstands =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Austrian Anadi Bank AG LEI: 529900DADVVDC7X65L89 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000A0UMM8 Beschreibung des Finanzinstruments: Schuldtitel; 6 % nachrangige Anleihe 2020 - 2031 Geschäftsart: Kauf Datum: 17.12.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 101,19 % 500.000 Gesamtvolumen: 500.000 Gesamtpreis: 101,19 % Durchschnittspreis: 101,19 % =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Ketchum Publico GmbH Mag. Axel Schein Telefon: +43 (0) 664 808 69 149 anadibank@ketchum-publico.at presse@anadibank.com https://anadibank.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

