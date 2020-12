Wien (www.anleihencheck.de) - Bei Nord Stream 2, dem umstrittenen Projekt des russischen Gasriesen Gazprom, soll die finale Bauphase begonnen haben, wobei die Gaslieferungen noch vor Ende 2021 beginnen sollen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Nachricht komme zu einer Zeit, in der die USA im Rahmen des jährlichen Verteidigungsgesetzes schärfere Sanktionen gegen das Projekt beschließen würden. Der langjährige Unterstützer, Deutschland, erwäge hingegen rechtliche Schritte, um das Vermögen des Projekts zu schützen, was die US-Sanktionen unwirksam machen würde. Es werde die Gründung einer staatlichen Stiftung diskutiert, um Deutschland zu helfen, dessen Interessen an dem Projekt zu schützen. (News vom 17.12.2020) (18.12.2020/alc/n/a) ...

