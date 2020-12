Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute erwartungsgemäß keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden folglich unverändert bleiben. Aufgrund des weiterhin problematischen Umfeldes sei das spezielle Wertpapierkaufprogramm zur Unterstützung der Finanzierungsmöglichkeiten von Firmen in der Coronavirus-Krise verlängert worden. Auch diese Entscheidung der Notenbank in Tokio stelle keine Überraschung dar. ...

