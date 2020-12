DJ Airbus bekommt Auftrag über 2 H160-Hubschrauber

Von Olivia Bugault

BARCELONA (Dow Jones)--Airbus wird zwei Hubschrauber des Typs H160 an den französischen Dienstleister Heli-Union liefern. Der Auftrag ergänze die rund 20 Airbus-Hubschrauber, die Heli-Union schon in Betrieb habe, heißt es in einer Mitteilung des Herstellers. Die H160-Hubschrauber seien "als Multi-Missions-Hubschrauber konzipiert, die alle wichtigen Missionen von Offshore-Transporten, medizinischen Notdiensten, Such- und Rettungseinsätzen sowie anderen öffentlichen Diensten abdecken kann", so Airbus.

