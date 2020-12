DJ MARKT USA/Zurückhaltung vor dem Wochenende

Nach der Rekordjagd am Vortag dürfte die Wall Street am Freitag wenig verändert in den Handel starten. Sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-Composite hatten neue Rekordstände markiert, der Dow-Jones-Index sich seinem Allzeithoch angenähert. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,1 Prozent.

Weiter stützt die Hoffnung auf eine baldige Einigung für ein Konjunkturpaket. Nachdem zuletzt von einer Annäherung gesprochen worden war, scheinen die Verhandlungen nun wieder zu stocken. Mit den jüngsten Kursgewinnen hatten die Anleger auf eine baldige Einigung gesetzt. Doch mit dem immer enger werdenden Zeitfenster für einen Durchbruch bei den Verhandlungen kehrt wieder etwas Skepsis an den Markt zurück, heißt es.

"Es zeigt sich eine klare Verschlechterung der US-Wirtschaft", sagt Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management. "Der Markt erwartet einen fiskalischen Stimulus. Es wird eine große Enttäuschung geben, wenn es keine Einigung gibt." Dazu kommen die weiter weltweit rasant steigenden Neuinfektionen. Bis die begonnenen Impfungen erste positive Auswirkungen zeigen, dürfte es noch eine Weile dauern.

Zudem hat die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump noch einmal den Streit mit China verschärft. Die Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) werde auf die schwarze Liste gesetzt, auf der bereits über 60 andere chinesische Institutionen stehen, teilte das US-Handelsministerium mit. SMIC soll der Zugang zu Hochtechnologie verwehrt werden, weil der Konzern angeblich über Verbindungen zum chinesischen Militär verfügt.

Die Agenda der anstehenden Konjunkturdaten ist dagegen übersichtlich. Es werden lediglich die Leistungsbilanz für das dritte Quartal sowie der Index der Frühindikatoren für den November bekannt gegeben. Enttäuschende Daten hatten den Markt zuletzt nicht belastet, da die Anleger auf eine kräftige Konjunkturerholung im kommenden Jahr setzen.

Bei den Einzelwerten geht es für die Fedex-Aktie vorbörslich um 3,0 Prozent nach unten. Der Logistikkonzern profitierte im zweiten Geschäftsquartal von der Corona-Pandemie und übertraf die Markterwartungen. Allerdings blieb Fedex eine konkrete Prognose für das laufende Quartal schuldig. Zudem verweisen Marktteilnehmer auf Gewinnmitnahmen.

Blackberry verlieren nach der Zahlenvorlage 4,4 Prozent. Das Unternehmen setzte im dritten Geschäftsquartal weniger um als ein Jahr zuvor und fuhr einen höheren Verlust ein. Bei Moderna geht es nach dem Kurssprung am Vortag um weitere 0,2 Prozent nach oben. Wie kurz nach Handelsende bekannt geworden war, hat eine unabhängige Expertenkommission der US-Gesundheitsbehörde FDA empfohlen, den von Moderna entwickelten Covid-19-Impfstoff für den breiten Einsatz freizugeben. Eine Notfallzulassung könnte damit noch am Freitag erfolgen.

December 18, 2020

