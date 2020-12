FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Elektrolyse-Segment des Industrie- und Stahlkonzerns biete erhebliches Potenzial, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in den Schätzungen der Analysten noch nicht enthalten./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

