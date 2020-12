BMW geht endlich in die Cloud. In einer riesigen IT-Offensive wird BMW in mehr als 100 Ländern seine wichtigsten IT-Strukturen auf AWS (Amazon Web Services) migrieren. Das ist ein riesiger Vertriebserfolg für AWS und bringt BMW technologisch dichter an die Spitze. Den Umfang dieser Initiative erkennt man auch daran, dass BMW bis zu 5.000 Softwareentwickler für die Möglichkeiten von AWS weiterbilden wird. Kernstück die Migration wird die Hauptverwaltung der BMW Gruppe sein, die in die Cloud umzieht, aber daneben sind zahlreiche andere Projekte geplant, die die Produktion, Logistik und die Kommunikation mit den Kunden(-Fahrzeugen) betreffen.Parallel zur internen IT-Offensive plant BMW auch die Einführung eines neuen Betriebssystems im neuen Jahr. Mit dem neuen Elektro-SUV iX wird man ein neues Bordbetriebssystem einführen, dass das bisherige BMW OS7 ablösen soll. Das neue System soll dann auch die Softwaregrundlage für alle anderen Modelle werden. Es gibt bisher erst wenige Details, die sich jedoch im Wesentlichen darum drehen, die Features des Konkurrenten Tesla auch in die BMW Welt einzuführen. So will BMW beispielsweise das von Tesla eingeführte Konzept nachahmen, dass die Bedienung des Fahrzeuges im Wesentlichen nur noch über Bildschirme und Sprachanweisungen abläuft. Auch will BMW eine ständige Kommunikation zu den neuen Fahrzeugen aufrechterhalten und die Software fortlaufend aktualisieren. Ein Schritt, der bisher maximal während eines Werkstattaufenthaltes vorgenommen wird. Soweit die guten Nachrichten. Die schlechten Nachrichten kommen von der europäischen Politik.

