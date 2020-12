Berlin (ots) - Verhandlungsposition der Kunden stärkenDie Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr(SÖP) hat in diesem Jahr wegen Corona-bedingter Reisestornierungen so vieleBeschwerden registriert wie nie zuvor. Allein bis Mitte Dezember gingen bei derSchlichtungsstelle rund 40.000 Beschwerden ein. Davon entfielen fast 84 Prozentauf Rückerstattungen im Flugverkehr. Hierzu erklärt der rechts- undverbraucherpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jan-MarcoLuczak:"Die Corona-Pandemie hat besonders die Reise- und Verkehrsbranchevor massive Herausforderungen gestellt. Der internationale Reise- undGeschäftsverkehr ist quasi über Nacht zum Erliegen gekommen. Viele Flüge undZugverbindungen wurden storniert oder konnten auf Grund von Reisebeschränkungennicht wahrgenommen werden. Das hat viele Unternehmen nicht nur wirtschaftlichin arge Bedrängnis gebracht, sondern spiegelt sich leider auch in den Zahlender Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr wider. Hier müssendie Unternehmen ihren Verpflichtungen jetzt rasch und unbürokratischnachkommen.Gerade im Flugverkehr konnte man allerdings schon länger undbesonders in den letzten Monaten den Eindruck gewinnen, dass Erstattungengezielt verzögert wurden, obwohl die Ansprüche der Reisenden offensichtlichberechtigt waren. Das ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar. Verbraucherrechtedürfen nicht ins Leere laufen, wenn Unternehmen auf Zeit spielen, um sich einenunbilligen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Sollte sich der Eindruck einersystematischen Verzögerung erhärten, werden wir als Gesetzgeber zum Schutz derVerbraucher regulativ eingreifen. Vorstellbar wäre beispielsweise, dassVerbraucher zukünftig bei Flugbuchungen nur eine Buchungsgebühr zahlen und dervolle Ticketpreis erst beim Check-in fällig wird. Damit würde dieVerhandlungsposition der Verbraucher gestärkt und Rückerstattungsforderungengar nicht erst entstehen."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktionim Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien derMitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortungverpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich dieUnionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, diesoziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westlicheWertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4795042