DJ Verbraucher wünschen digitale Angebote in der Innenstadt

BERLIN (Dow Jones)--Kunden drängen angesichts des erneuten Lockdowns des stationären Einzelhandels auf mehr digitale Angebote in der Innenstadt. Eine Umfrage für den Digitalverband Bitkom ergab, dass sich 79 Prozent der Befragten Sorge um die Zukunft der Geschäfte machen. Auch wünschen sich sieben von zehn Kunden WLAN beim Shoppen und zwei Drittel der Internetnutzer vermissen in der Corona-Pandemie ein Online-Angebot ihrer Lieblingsgeschäfte vor Ort.

"Die Innenstädte müssen neu gedacht werden - diese Erkenntnis gilt nicht erst seit dem Lockdown. Digitale Technologien können bei der Neu- und Wiederbelebung des niedergelassenen Einzelhandels helfen", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Zuvor hatte der Digitalverband Bitkom in einer repräsentativen Studie 1.055 Internetnutzer ab 16 Jahren danach gefragt, welche digitalen Angebote sie sich in ihrer Innenstadt wünschen.

Lostenloses WLAN für die Kunden sollte zum Standard gehören. Das gleiche gelte für einen eigenen Webshop, gerade auch für kleine und mittlere Geschäfte, so Bitkom. "Mit Click & Collect können sie Kunden aus dem Web in den Laden ziehen, wenn online bestellte Waren persönlich abgeholt werden. Die entsprechenden Technologien sind inzwischen ausgereift und für wenig Geld am Markt verfügbar", so Rohleder. Die kleinen Läden sollten die unfreiwillige Pause nutzen und ein zweites, digitales Standbein aufbauen.

Für den großflächigen Einzelhandel seien etwa In-Store-Navigation oder automatisches Bezahlen via Smartphone beim Verlassen des Geschäfts denkbar.

In einem aktuellen Positionspapier zur Digitalisierung der Innenstädte forderte der Bitkom zudem die Einführung von Digitalgutscheinen, die Gewerbetreibende in Innenstädten für die Einführung digitaler Services nutzen können. Unterstützungen von bis zu 10.000 Euro pro Unternehmen, abhängig von seiner Größe, sind aus Bitkom-Sicht sinnvoll. Die Abrufung sollte unbürokratisch durch eine Online-Anmeldung erfolgen. Auch digitale Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter sollten in die Förderung fallen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2020 06:47 ET (11:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.