Entwicklern steht eine Auswahl an Wärmemanagement-Material zur Verfügung. Metalle werden immer öfter durch Kunststoffe ersetzt. Die traditionelle Luftkühlung elektronischer Bauelemente verschwindet aufgrund der fortschreitenden Miniaturisierung der Baugruppen verbunden mit hoher Energiedichte. An deren Stelle treten häufig Kühlkörper in Verbindung mit wärmeleitenden Oberflächen. Hier werden tatsächliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...