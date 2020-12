DJ Bundestag billigt Jahressteuergesetz mit Homeoffice-Pauschale

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat dem Jahressteuergesetz zugestimmt. Das gab die Länderkammer bekannt. Das Gesetz, das damit zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann, sieht unter anderem die Einführung einer Homeoffice-Pauschale und eine Verlängerung der Kurzarbeitsregelungen wegen der Coronavirus-Pandemie vor.

Die Homeoffice-Pauschale sollen all jene Steuerpflichtigen geltend machen können, die aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen ihrer Arbeit mobil nachgehen. In den Jahren 2020 und 2021 können sie 5 Euro pro Tag und maximal 600 Euro pro Jahr pauschal von der Steuer absetzen, wenn sie an diesem Tag nicht im Büro gearbeitet haben.

Unter anderem wird auch die geltende Regelung, nach der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld steuerfrei bleiben, bis Ende 2021 verlängert. Darauf hatten sich die Regierungsparteien im Koalitionsausschuss verständigt. Zudem wird der Investitionsabzugsbetrag flexibler, was die Finanzierung geplanter Investitionen erleichtern soll. Auch werden die Übungsleiter- und die Ehrenamtspauschale auf 3.000 Euro beziehungsweise 840 Euro erhöht.

Mit dem Gesetz wird aber auch die Gangart bei der Aufarbeitung des Cum/Ex-Skandals um Steuerbetrug mit Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag verschärft. Um Gelder wieder zurückzufordern, wird die Verfolgungsverjährung bei schwerer Steuerhinterziehung auf 15 Jahre verlängert. Auch soll die Einziehung von Mitteln künftig auch noch nach einer Verjährung möglich sein.

Zudem soll künftig ein moderneres Mehrwertsteuerrecht im grenzüberschreitenden Online-Handel gelten. Künftig müssen EU-weit agierende Unternehmer demnach nicht mehr in jedem Mitgliedsstaat einzeln ihre Steuerpflichten erfüllen. Auch soll der Datenaustausch zwischen Kranken- und Pflegeversicherung, Finanzamt und Arbeitgebern rein elektronisch erfolgen, und die Steuerregelung für besonders günstige Mieten wird verbessert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2020 06:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.