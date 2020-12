DJ MARKT-AUSBLICK/Konjunktur-Boom möglich - Beim Impfen muss es laufen

Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit gespannter Zuversicht blicken Händler und Anleger auf die kommenden Wochen. Nach einem schweren Corona-Jahr ist der DAX vollkommen gesundet und notiert nur noch knapp unter seinem Allzeithoch bei 13.795 Punkten. Die Konjunkturlage verbessert sich zusehends und Impfungen sollen anlaufen. Die Hoffnung auf eine Jahresend- und danach Januar-Rally dürfte daher berechtigt sein.

Impfungen zum Erfolg verdammt

Mit Argusaugen werden Marktteilnehmer aber zwischen Weihnachtsbraten und sozial distanzierter Böllerei auf jede Nachricht zu den anlaufen Impfmaßnahmen achten. Denn schließlich ist der Erfolg des Impfens die Grundvoraussetzung dafür, dass es mit der Konjunkturerholung weitergeht. Wenn die Impfungen wie erhofft ab dem 27. Dezember in Europa starten, dürfte jeder auch noch so kleine Bericht über Pannen, Lieferprobleme, Unverträglichkeiten und allergische Reaktionen nach der Impfung auf die Kurse drücken. Der Markt ist sich klar darüber - hier muss alles klappen, schließlich ignoriert man bereits die aktuell noch steigenden Infektionsraten. Mit Problemen von der Impfseite würde jede Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung ab dem zweiten Quartal zur Makulatur.

Bedeutsame Termine gibt es in den jeweils halbierten Handelswochen vor Weihnachten und vor Sylvester fast keine. Bis zur ersten vollen Woche ab dem 4. Januar ist von Unternehmensseite kaum Nachrichtliches zu erwarten. Doch auch in dieser ersten Januar-Woche sind viele Marktteilnehmer noch in den Weihnachtsferien, so dass mit einer echten Geschäftsbelebung an den Börsen kaum vor dem 11. Januar zu rechnen ist. Ausgedünnte Umsätze in der Zwischenzeit können dabei immer mal wieder für volatile Kursausschläge sorgen.

Starke PMIs und Ifo als Fundament für Kursrally

Wichtige Daten werden aber tatsächlich noch an Sylvester mit den Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) für Dezember aus China angeliefert. Hier sollte es zu keiner Abwärtsrevision kommen. Denn gerade die überraschend starken PMIs rund um den Globus hatten den fundamentalen Startschuss zur Jahresendrally gegeben. Besonders in Europa, Frankreich und Deutschland läuft die Erholung stärker als erwartet. Der überraschend starke Ifo-Index setzte hier sogar noch einen drauf. Beim nächsten Mal könnte er sogar einen Wirtschaft-Boom anzeigen, wenn es mit den Impfungen rund läuft, hofft man bei der DWS.

Dazu kommt die weiter extrem lockere Geldpolitik von US-Notenbank und Europäischer Zentralbank (EZB). Für die Börse gibt es daher kurzfristig das beliebte "Goldilocks-Szenario", in dem trotz kräftiger Konjunkturerholung die Zinsen nicht mitsteigen und an der Nulllinie bleiben.

Risiken liegen bei der Politik

Die Hauptrisiken für die Börsen liegen daher in der Politik. So darf beim Brexit nichts mehr schiefgehen, zum Jahreswechsel muss es einen Vertrag geben, mit dem alle Seiten leben können. Schließlich ist Großbritannien immer noch der größte Importeur von Produkten der Eurozone. Auch in den USA wäre ein Scheitern des lange parteipolitisch umkämpften Corona-Hilfspakets nicht mehr akzeptabel und würde die Kurse belasten. Dazu dürften dort die letzten Amtstage von Donald Trump als Präsident im Blick stehen.

Sollte die Politik diesmal tatsächlich Lösungen bieten anstelle von Problemen, können sich Anleger berechtigte Hoffnungen auf steigende Kurse machen. Technische Analysten halten dabei Ziele von 14.000 Punkten im DAX nur für erste Anlaufmarken auf dem Weg nach oben.

