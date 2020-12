Bonn (www.anleihencheck.de) - Der weltweite Bestand an Anleihen, die zurzeit negativ rentieren, ist vergangene Woche um eine Billion US-Dollar auf ein Volumen von 18 Billionen US-Dollar gestiegen - ein Rekordhoch, so die Analysten von Postbank Research.Das seien 27 Prozent aller aktuell ausstehenden Anleihen mit "Investment Grade"-Rating weltweit. Zwar würden Anleger einpreisen, dass im Frühjahr 2021 mit Neuseeland und im Dezember 2021 mit Großbritannien weitere Zentralbanken ihren Leitzins in negatives Terrain senken könnten; zudem werde dieser auch in der Eurozone auf Jahre hinaus negativ bleiben. Die für 2021 erwartete kräftige weltweite Konjunkturerholung nach Überwindung der Coronavirus-Pandemie sollte allerdings steigende Renditen besonders in mittel- bis langfristigen Laufzeiten US-amerikanischer und europäischer Staatsanleihen zur Folge haben. Kurspotenzial bestehe deshalb wohl lediglich für selektiv ausgesuchte Staatsanleihen von Schwellenländern. (18.12.2020/alc/a/a) ...

