DJ Laschet will Entscheidung über Kanzlerkandidaten der Union im Frühjahr

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Kandidat zum CDU-Vorsitz Armin Laschet will erst im Frühjahr nach den Landtagswahlen eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union. Dabei sollen CDU und CSU über einen gemeinsamen Kandidaten befinden, sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen am Freitag bei einer Präsentation zu einer Biografie über den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Am 14. März gebe es noch die wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. "Ab dann sollte man sich mal näher mit dem Gedanken befassen", so Laschet. Ähnlich sieht das Söder, der in Umfragen zu möglichen Kanzlerkandidaten Spitzenwerte einfährt. Allerdings hat Söder bislang noch nicht seinen Hut in den Ring geworfen.

Für Laschet sind beim Kanzlerkandidaten nicht alleine die Beliebtheitswerte ausschlaggebend, sondern auch die Fähigkeit, Koalitionen zu formen und Kompromisse auszuhandeln. Er und der CSU-Chef Söder hätte in ihrem Leben viele Parallelen, da beide Jura studiert, eine Journalistenausbildung gemacht hätten und ein Bundesland führten. Aber er habe in Nordrhein-Westfahlen mit einer knappen Regierungsmehrheit Kompromissfähigkeit unter Beweis gestellt.

"Ich glaube, die Art wie man eine Koalition führt und wie man über Parteigrenzen hinweg Mehrheiten finden muss, ist in Bayern nicht so ausgeprägt, weil man immer stark war und immer absolute Mehrheiten lange hatte", sagte er mit Blick auf die CSU.

"Sie können stark sein, aber wenn der Koalitionspartner nicht mitmacht, kriegen sie gar nichts bewegt. Sie können stark sein, aber wenn der Bundesrat nicht mitmacht, läuft das Gesetz vor die Wand", so Laschet. "Hier einen Weg zu finden, immer lösungsorientiert am Ende ein Ergebnis zu haben, das ist etwas, was mein Leben mehr geprägt hat als ein bayerisches, wo immer klare Verhältnisse waren."

Die CDU will am 16. Januar 2021 auf ihrem digitalen Parteitag den Nachfolger für die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wählen. Neben Laschet treten auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen an.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2020 07:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.