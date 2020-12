Der neue Vorstandschef von Continental will den Automobil-Zulieferer auf Wachstum trimmen. Jährlich fünf bis acht Prozent sollen zukünftig pro Jahr in den Büchern stehen. CEO-Nikolai Setzer setzt dabei auf eine dreigeteilte Strategie. Bei den Analysten kommen diese ehrgeizige Pläne schon mal gut an. Und auch die Anleger sind optimistisch und befördern die Conti-Aktie unter die Top-5-Gewinner im DAX.

