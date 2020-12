Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -14,53 Prozent, der DAX bei 3,16 Prozent und der Dow Jones bei 6,18 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2743,80 /2744,00, 0,73%)DAX ( Akt. Indikation: 13683,50 /13683,50, 0,12%) Heute ist der letzte Verfallstag 2020, so ein Triple Witching day. Das höchste Open Interest gibt es im DAX bei 13.400, begonnen hat der Tag aber mal mit einem Ausflug nach oben. Für den ATX hat ein Triple Witching Day mittlerweile wenig Auswirkungen, was die Optionen und Futures selbst betrifft, aber freilich sind die internationalen Entwicklungen ein Faktor. Nach dem Verfallstag heute sind es nur noch 6 Handelstage im Jahr ...

