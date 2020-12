Das australische Unternehmen ENGV hat bei der schwedischen PowerCell einen neuen Auftrag platziert. Im Konkreten sollen die Skandinavier ein MS-100-Brennstoffzellensystem nach Down Under liefern. Das System kommt in einem stationären Wasserstoffstrom-Demonstrationsprojekt in Westaustralien zum Einsatz.Im ersten Quartal 2021 soll das Brennstoffzellen-System ausgeliefert werden. Die Einheit von PowerCell wird Teil eines hybriden Solar- und Wasserstoff-Energiesystems, ein Projekt, das von Horizon Power ...

