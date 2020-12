Der Personen- und Güterverkehr auf deutschen Schienen ist eng getaktet; die Schienennetze sind dadurch stark belastet und vielerorts nicht in bestem Zustand. Sanierungen von Streckenabschnitten und Erschließungen neuer Strecken sind langwierig und kostenintensiv. Daher gilt es, die Schienennetze in besonderem Maße zu schonen und vor zu hoher Belastung und Verschleiß zu bewahren. Mit AWIM bietet Althen ein Messsystem an, das dabei hilft, Güterzüge und Waggons möglichst lange einsatzfähig zu halten und die Belastungen für Schienen und Weichen reduziert. AWIM verfügt über eine hohe Präzision und ...

