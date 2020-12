Die Sorge vor einem möglichen Delisting an den US-Börsen hat den enorm steilen Höhenflug der Nio-Aktie vor rund zwei Wochen gestoppt (DER AKTIONÄR berichtete). Seitdem wird gespannt gewartet, wann es endlich zu einem neuen Anstieg kommt. Mit neuen charttechnischen Kaufsignalen könnte es jetzt so weit sein.Nachdem die Nio-Aktie am 24. November ein neues Allzeithoch bei 57,20 Dollar markierte hatte, setzte der Wert innerhalb einer Woche um über 25 Prozent bis an die Unterstützungslinie bei 38 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...